Ecuador: presidenziali, missione Osa inizia fase finale osservazione del processo elettorale

- La missione dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha iniziato l'ultima fase dei lavori di osservazione per le elezioni presidenziali che si terranno domenica 7 in Ecuador. Si tratta dell'appuntamento che porterà alla nomina di presidente e vicepresidente, al rinnovo del parlamento (Assemblea nazionale) e alla selezione dei deputati ecuadoriani del parlamento andino. Il gruppo di lavoro, che presenterà alla segreterai generale Osa un rapporto alla chiusura delle urne, è guidato dalla politica e diplomatica Isabel di Saint Melò, già vice ministro degli Esteri di Panama dal 2014 al 2019. La missione si compone di esperti in grado di valutare aspetti come l'applicazione della tecnologia al voto e l'organizzazione dell'intero processo elettorale. Quella attesa sarà la 22esima missione di osservatori elettorali che l'Osa dispiega in Ecuador. La missione è possibile "grazie ai contributi di Bolivia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Guatemala, Italia, Messico, Paesi Bassi e Spagna. (segue) (Brb)