Ecuador: presidenziali, missione Osa inizia fase finale osservazione del processo elettorale (6)

- Secondo un sondaggio realizzato a dicembre dall'istituto di ricerca economica, politica e sociale "AtlasIntel", Arauz sarebbe al momento accreditato con una vittoria al primo turno: il candidato di Correa otterrebbe infatti il 45,9 per cento dei voti contro il 32 per cento delle preferenze accreditate a Lasso. La legge elettorale ecuadoriana assegna la vittoria al primo turno in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti o, in alternativa, almeno il 40 per cento, ma con uno scarto non inferiore ai dieci punti. Secondo le proiezioni di AtlasIntel anche in caso di ballottaggio tra Lasso e Arauz, il candidato del Centro Democratico vincerebbe con il 48,2 per cento dei voti, contro il 39,4 per cento del candidato di Creo. Al terzo posto, vero e proprio outsider, si classificherebbe Yaku Pérez, del movimento indigeno Pachakutik con il 4,3 per cento. (Brb)