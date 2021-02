Usa: uccisi due agenti Fbi durante sparatoria in Florida, feriti altri 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti dell'Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti sono rimasti uccisi e altri tre feriti a seguito di una sparatoria a Sunrise, in Florida. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che lo scontro a fuoco è avvenuto intorno alle 6 del mattino ora locale, quando una squadra di agenti delle forze dell'ordine ha eseguito un mandato di perquisizione ordinato dal tribunale federale nel quadro di un caso di violenze contro minorenni. Due agenti dell'Fbi sono stati portati in ospedale e sono in condizioni stabili. Il soggetto nel mirino dei federali si è barricato nel complesso residenziale Water Terrace, un’area dedicata ad alloggi di lusso con un centro fitness, piscina, spa e campi da tennis.(Nys)