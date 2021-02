Roma: si apre voragine in via di Acqua Bullicante, strada chiusa al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una voragine si è aperta oggi, intorno alle 15, in via di Acqua Bullicante a Roma all'altezza del civico 355. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma. Il cedimento è avvenuto al centro della carreggiata e il diametro della buca è di circa 5 metri. Pe mettere la zona in sicurezza e consentire i lavori di ripristino del manto stradale l'area è stata transennata e la via chiusa al traffico.(Rer)