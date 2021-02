Milano: Forte (Mp), sinistra democratica solo 25 aprile, si torni in aula subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli antifascisti per un solo giorno d'aprile in tutto l'anno, ai democratici da girotondo intorno alle istituzioni quando a governare sono gli altri, ricordo che il Consiglio comunale non è un bene disponibile. Le assemblee rappresentative non possono essere alla mercé degli stati d'animo dei componenti i gruppi di maggioranza: si deve tornare in aula in presenza e lo si deve fare subito. La sinistra di Palazzo Marino ha passato il segno. La nostra non è più una richiesta, ma una pretesa in nome della vita democratica della città". Lo afferma in una nota Matteo Forte, capogruppo di Milano Popolare a Palazzo Marino (Com)