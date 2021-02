Imprese: Ericsson, dematerializzazione apre la strada a sostenibilità e redditività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo report di Ericsson Consumer and IndustryLab evidenzia che le imprese dematerializzate faranno leva sulla tecnologia cloud e mobile per diventare più produttive e sostenibili entro il 2030. Nel primo report appartenente alla serie Future of Enterprises, l’IndustryLab di Ericsson ha intervistato gli opinion leader e i decisori in materia di Ict sul futuro delle loro imprese. Il report si basa su 5mila riscontri provenienti da 11 mercati, che rappresentano circa 175 milioni di dipendenti a livello globale. Il report individua nella dematerializzazione la chiave per una maggiore redditività e sostenibilità in futuro. In pratica, questo può significare spostare dati e applicazioni nel cloud o passare dalla produzione fisica a prodotti e servizi digitali. Oggi, quasi sette imprese su dieci delle intervistate hanno raggiunto o superato la metà del loro percorso di dematerializzazione. Invece che focalizzarsi sull‘ufficio, sei aziende su dieci prevedono di passare alla realtà estesa (Xr), e, più specificamente, ai dispositivi di realtà aumentata (Ar) e realtà virtuale (Vr), cloud e tecnologia mobile. Con questo cambiamento, la connettività cellulare sarà un fattore chiave per la transizione al lavoro da remoto e per una maggiore redditività. Oltre ai risparmi sulla manutenzione degli uffici, le aziende potranno facilmente creare nuove filiali, avvalersi di personale all'estero o gestire un'attività di e-commerce basata su cloud in tutto il mondo con soluzioni cloud. (segue) (Com)