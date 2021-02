Imprese: Ericsson, dematerializzazione apre la strada a sostenibilità e redditività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione del pendolarismo e la diminuzione delle emissioni di CO2 sono probabilmente ulteriori risultati del passaggio al lavoro da remoto, come si è visto durante la pandemia Covid-19. Ma la maggior parte delle imprese si sforza di fare di più per aumentare la propria sostenibilità. Un approccio per ridurre l'impatto ambientale, e le emissioni di CO2, è quello di diminuire l'utilizzo di materiale attraverso la dematerializzazione. Le soluzioni Ict hanno il potenziale per ridurre la necessità di materiale fisico, sostituendolo con servizi e prodotti digitali. Per ottenere un'operazione a zero emissioni di carbonio, più della metà delle imprese intervistate utilizza già energia rinnovabile per la maggior parte del proprio fabbisogno energetico. Inoltre, otto decisori su dieci prevedono di ottenere un risparmio energetico significativo attraverso il passaggio a soluzioni cloud. “La digitalizzazione rappresenta un'enorme opportunità per aumentare la produttività e la sostenibilità delle aziende. Infatti, la tecnologia digitale è un fattore chiave per affrontare grandi sfide come ridurre le emissioni di CO2 e l'utilizzo di materiali", sottolinea Anders Erlandsson, head of IndustryLab, Ericsson Consumer and IndustryLab. "I decisori Ict intervistati concordano anche sul fatto che le soluzioni Ict come 5G, Xr e implementazioni cloud saranno fondamentali nel loro continuo percorso verso una maggiore sostenibilità e una maggiore redditività". (Com)