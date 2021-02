Mobilità: a Roma lunedì sciopero trasporto pubblico, stop dalle 8:30 alle 12:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico romano lunedì 8 febbraio sarà a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. "A Roma l'agitazione riguarderà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitastellana-Viterbo", si legge in una nota. (Rer)