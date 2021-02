Portogallo: circa 70 mila dipendenti pubblici attualmente in telelavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Portogallo ci sono circa 70 mila dipendenti pubblici statali (su 700 mila complessivi) che sono attualmente in telelavoro. Lo ha reso noto nel corso di un'audizione in Parlamento la ministra della Pubblica amministrazione, Alexandra Leitao, spiegando che a causa della difficile situazione legata alla pandemia del coronavirus si è presentata nuovamente la necessità di promuovere il lavoro a distanza "per garantire la sicurezza di tutti, utenti e lavoratori". La ministra ha aggiunto che nonostante questo la macchina statale "continuerà a funzionare e a rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, con la stessa determinazione e la stessa capacità di innovare", ha assicurato Leitao. (Spm)