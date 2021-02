Libano-Israele: Del Col (Unifil) presiede tripartito, marcatura blue line utile a ridurre attriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcatura della "blue line" è uno strumento di eliminazione dei conflitti che aiuta a ridurre l'ambiguità e potenziali motivi di attrito. Lo ha dichiarato l’Head of Mission e Force Commander di Unifil, il generale Stefano Del Col, che ha presieduto oggi il primo forum tripartito del 2021, in un formato ridotto a causa delle misure anti Covid-19, fra gli alti rappresentanti delle Forze armate libanesi (Laf) e delle Forze di difesa israeliane (Idf), presso la postazione Onu di Ras Naqoura. Lo riferisce un comunicato stampa della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Le discussioni si sono concentrate sulla situazione lungo la "blue line", sulle violazioni aeree e terrestri, nonché su altre questioni nell'ambito del mandato di Unifil ai sensi della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni correlate. (segue) (Com)