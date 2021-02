Libano-Israele: Del Col (Unifil) presiede tripartito, marcatura blue line utile a ridurre attriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur lodando la cooperazione delle parti nell'attenuare potenziali escalation, il generale Del Col ha affermato che qualsiasi azione delle Laf e delle Idf lungo la "blue line" dovrebbe essere pianificata con un adeguato preavviso in modo da poter essere gestita attraverso i meccanismi di collegamento e coordinamento di Unifil al fine di ridurre potenziali fonti di tensione. "Nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19, continuiamo a trovare modi e mezzi per mantenere il nostro ritmo operativo e per garantire che le attività nella nostra area d’operazioni non subiscano riduzioni", afferma il capo missione rivolgendosi alle delegazioni. "I nostri meccanismi ampiamente apprezzati di collegamento e coordinamento continuano a svolgere un ruolo chiave fornendo un supporto fondamentale nell'allentamento delle tensioni", ha aggiunto. (segue) (Com)