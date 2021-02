Libano-Israele: Del Col (Unifil) presiede tripartito, marcatura blue line utile a ridurre attriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Del Col ha poi aggiornato le parti sui progressi nel rinnovamento delle infrastrutture di sicurezza lungo la "blue line", aggiungendo che negli ultimi mesi sono stati effettuati più di 100 interventi di ricondizionamento. “La marcatura della blue line è uno strumento di eliminazione dei conflitti che aiuta a ridurre l'ambiguità e potenziali motivi di attrito. Migliorare l'infrastruttura di sicurezza lungo la blue line è fra i nostri primi interessi", ha aggiunto. "Costruiamo sfruttando questo nuovo slancio", ha proseguito. L’incontro trilaterale si tiene sotto l’egida di Unifil sin dalla fine della guerra del 2006 nel sud del Libano e viene percepito come uno strumento essenziale nella gestione dei conflitti e nella creazione delle basi per la futura fiducia reciproca tra i due Paesi. (Com)