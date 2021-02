Roma: Bordoni (Lega), interrogazione su nomine Raggi, c'è poca trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, ha presentato una interrogazione urgente in Campidoglio poiché c'è "poca trasparenza nelle scelte operate con riferimento a talune nomine, ormai non solo di giunta". In una nota spiega che ci sono "contraddizioni che emergerebbero nella vicenda di talune società che il Comune vorrebbe impegnare in determinate funzioni come quella della riscossione dei tributi. La singolarità di tale circostanza – continua Bordoni - farebbe emergere la sovrapposizione per le medesime competenze (riscossione Tari e tassa di soggiorno) con una due diligence della società Aequa Roma, già ente partecipato dell'amministrazione capitolina. Inoltre la sindaca, a seguito della interrogazione presentata, ci potrebbe chiarire il ruolo dell'avvocato Alessio Foligno: se l'avvocato è stato consulente della Municipia Spa, se è il caso che continui a mantenere la presidenza degli organi di vigilanza ed Aequa Roma e se non vi sia incompatibilità di ruoli. Infine ho chiesto se corrisponde al vero il fatto che l'avvocato Foligno - conclude - si sia presentato a un convegno sulla rottamazione bis tenuto a Catania nel 2018 come rappresentante della Municipia a riprova di possibili e preesistenti rapporti di collaborazione fra l'avvocato e la società". (Com)