Camera: domani audizione Aiad su Recovery plan in commissione Difesa

- Domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 10.30, la commissione Difesa della Camera, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolge l'audizione, in videoconferenza, della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)