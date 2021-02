Usa: WallStreetBets, usati diversi account falsi per acquisto titoli GameStop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisto in massa di titoli azionari che ha fatto volare in borsa GameStop, nota catena texana di negozi di videogiochi, sarebbe stato influenzato dall’utilizzo di bot, account falsi generati dal computer che pubblicano messaggi automatici sulle piattaforme di social media. E’ quanto affermano i moderatori del forum WallStreetBets, il canale del social network Reddit tramite il quale centinaia di piccoli azionisti hanno preso di mira alcuni fondi speculativi che avevano scommesso contro GameStop, vendendone le azioni allo scoperto. In una dichiarazione all’emittente statunitense “Cbs”, un portavoce del popolare gruppo Reddit ha descritto l'attività del bot come "recente" e ha detto che il gruppo ha fatto del suo meglio per rimuovere i post. "Abbiamo rilevato un’intensa attività di bot", ha detto il portavoce di WallStreetBets. "recentemente abbiamo visto il nostro meccanismo automatico di moderazione bloccare diversi post che erano molto simili nei contenuti". La fonte del gruppo Reddit ha rifiutato di fornire un esempio dei post prodotti dai bot o di specificare quale percentuale dei contenuti postati nel gruppo di WallStreetBets potrebbe essere attribuita ad account fasulli.(Nys)