Iraq: Commissione elettorale, Ue svolga ruolo "comprensivo” in monitoraggio voto

- L’Alta commissione elettorale indipendente dell’Iraq ha fatto appello a una delegazione di esperti dell’Unione europea (Ue) nel Paese affinché svolga un ruolo “ampio e comprensivo” nella sorveglianza delle prossime elezioni legislative, previste per il 10 ottobre 2021, mentre da parte sua la missione ha promesso che il suo lavoro sarà “fruttuoso e soddisfacente” per il popolo iracheno. In un comunicato stampa, si legge che il presidente del Consiglio dei commissari, Jalil Adnan Khalaf, ha incontrato nella sede della Commissione a Baghdad una delegazione dell’Ue, composta da esperti di questioni elettorali, logistiche e amministrative, per discutere della “cooperazione fra le parti”. Nella nota il portavoce della Commissione precisa che Khalaf ha accolto con favore i membri del gruppo europeo, elogiando il ruolo assunto dall’Ue nella sorveglianza delle passate elezioni del 2018, e ha auspicato che essa possa svolgere un ruolo grande e comprensivo anche nella prossima consultazione elettorale. Il capo della delegazione europea, da parte sua, ha sottolineato che il lavoro del team europeo si concentrerà sul monitoraggio e la valutazione del processo elettorale, e sulla preparazione di un rapporto relativo a tutte le sue fasi, esprimendo la speranza che l’esito della missione sia “fruttuoso”. (Res)