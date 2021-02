Centrodestra: Salvini sente tutti gli alleati, compatti e al lavoro per futuro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "è compatto e ha le idee chiare: non è possibile che la sinistra perda altro tempo, le priorità sono la salute e il lavoro degli italiani, non i litigi per poltrone e ministeri". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi ha parlato con Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Antonio De Poli. "Noi abbiamo le idee chiare su quello che serve per rilanciare il Paese, da un piano vaccinale serio al taglio delle tasse, dall’apertura immediata di tutti i cantieri fermi all’utilizzo più efficace dei fondi europei, da una profonda riforma della giustizia alla pace fiscale: basta chiacchiere, si è perso già troppo tempo", conclude il capo del Carroccio. (Rin)