Trasporti: Celli (civica), su polo museale chiesta nuova commissione

- "Continua il silenzio assordante della Giunta Raggi sul Polo Museale di Atac, chiuso ormai da un anno. La Regione Lazio si è mossa in favore del prezioso patrimonio conservato nel Museo e per la riapertura del centro di interesse nazionale sulla storia dei trasporti cittadini, ma Roma Capitale non accenna a prendere decisioni. Per questo ho sollecitato anche la seduta di una commissione Trasporti, dopo la vana attesa di quella Patrimonio". Lo dichiara in una nota la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli (RtR). "Mi auguro che in quella sede si riesca a capire la posizione di Roma Capitale per riaprire questo bene della collettività. Voglio ringraziare per il loro lavoro le associazioni coinvolte che non hanno.mai smesso di credere nell'importante ruolo del Museo", conclude Celli.(Com)