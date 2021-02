Roma: De Micheli (FI), Raggi più preoccupata di riunioni che di dare risposte a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viste le condizioni drammatiche in cui versa la città, dire che Virginia Raggi si impegni da anni per Roma è propaganda politica di bassissimo livello". Lo dichiara il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli. "Invece di pensare ad una riunione, che arriva tra l'altro in un momento di crisi di governo cui Forza Italia è totalmente estranea - spiega - la Raggi risponda di ogni singola criticità che c'è nella città che dice di aver amministrato. Siamo di buon cuore: se vuole può intervenire tra l'inaugurazione di una striscia pedonale e quella di un paracarro. Ma risponda". (Com)