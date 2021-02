Iran: ministro Israele, Usa non attaccheranno mai impianti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "non attaccheranno mai gli impianti nucleari in Iran, Israele deve decidere se accettare un Iran nucleare". Lo ha detto il ministro degli Affari per gli insediamenti israeliano, Tzachi Hanegbi, all'emittente pubblica "Kan". "Israele sarà costretto ad agire in modo indipendente per rimuovere questo pericolo", ha aggiunto. Hanegbi, esponente del Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato che gli iraniani hanno dimostrato di avere una capacità "molto limitata" di vendicarsi contro Israele. "È possibile che in futuro non ci sia altra scelta (se non quella di attaccare militarmente l'Iran)", ha aggiunto Hanegbi. Il ministro ha auspicato che quando la leadership israeliana incontrerà questo dilemma, non dovrà accettare un Iran dotato di armi nucleari. (Res)