Mobilità: Comune Milano, da oggi attive due nuove stazioni del BikeMi in distretto UpTown - Cascina Merlata

- Da oggi sono attive due nuove stazioni del BikeMi, il servizio di biciclette in sharing di Clear Channel gestito da Atm. Le stazioni sono nel nuovo distretto di UpTown - Cascina Merlata e ospitano rispettivamente 30 e 36 posti bici. Le due infrastrutture sono state finanziate da EuroMilano spa, società di promozione e sviluppo immobiliare promotrice del piano di rigenerazione urbana di UpTown - Cascina Merlata, e dal Fondo Immobiliare HS Cascina Merlata gestito da InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat), promotore del complesso residenziale di Social Housing "Cascina Merlata Social Village". L'installazione delle due nuove stazioni è una iniziativa che favorisce la vivibilità del grande parco di 30 ettari, che attraversa il nuovo quartiere da sud a nord offrendo ai residenti e ai visitatori un contesto verde con ben 10 chilometri di piste ciclopedonali connesse con Mind e con il centro di Milano attraverso i percorsi ciclabili "Eurovelo 5" che collegano l'Arco della Pace con questo distretto. "Sono molto felice di inaugurare due nuove stazioni del bikeMi – dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità - e ringrazio molto EuroMilano e InvestiRE Sgr per l'impegno che si sono assunte e che oggi portano a termine. Questo è il segno di una forte collaborazione tra pubblico e privato e noi vorremmo si sviluppasse anche in altre aree della città, al fine di creare una rete sempre più fitta e utile di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Nei prossimi mesi Milano raggiungerà i 324 chilometri di percorsi ciclabili, radiali e circolari, per una città sempre più interconnessa". "L'implementazione dei servizi in un contesto in grande trasformazione come quello di UpTown - Cascina Merlata è il segno dell'ottima sinergia creatasi tra settore pubblico e settore privato - dichiara Attilio Di Cunto, amministratore delegato di EuroMilano - Lo abbiamo già sperimentato, con successo, in altre zone di Milano e del Municipio 8 in particolare, quando, ad esempio, abbiamo partecipato alla riqualificazione del Centro Civico del quartiere Bonola. L'obiettivo era ed è quello di favorire la nascita di uno spirito di comunità, che permetta ai residenti di identificarsi con il luogo, mettendo a disposizione opportunità di condivisione degli spazi e delle strutture pubbliche e private". (com)