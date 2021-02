Imprese: osservatorio Acigi-Accenture, ricavi utilities a -10,4 per cento in 2020, ma stime crescita 2021-2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ebitda aggregato è previsto in rialzo con un Cagr del 7 per cento dal 2020 al 2023, passando da 38 miliardi nel 2020 a 46 miliardi nel 2023. Il cluster che rappresenta il margine Ebitda più alto è quello del Tso&Dso, che rimarrà piuttosto stabile nel corso dei prossimi anni (7,5 per cento). Una marginalità elevata è attesa anche per i produttori di energia da fonti rinnovabili. È prevista una progressiva crescita della Pfn nei prossimi anni (12 miliardi Cagr 3,6 per cento), di cui 6,5 miliardi attribuibile ai cluster gruppi energetici (Cagr 3,1 per cento) e cinque miliardi attribuibile al cluster Tso&Dso (Cagr 5,9 per cento). “Abbiamo avuto il più grosso shock del sistema energetico globale per oltre settant’anni, ma dall’analisi - ha commentato Matrone - emerge una resilienza del settore, di fatto legata alla diversificazione del business, all’esposizione verso le attività regolate o quasi regolate di tutti i principali operatori e a delle politiche energy che hanno consentito di limitare l’impatto della volatilità dei prezzi dell’energia elettrica e del gas”. “Le prospettive economiche e finanziarie sono molto positive: c’è una capacità del settore di adattarsi e di innovarsi e quindi certamente i Recovery plan rappresenteranno un volano per l’accelerazione dei programmi d’investimento”, ha concluso il global head of Energy di Intesa Sanpaolo. (segue) (Rem)