Imprese: osservatorio Acigi-Accenture, ricavi utilities a -10,4 per cento in 2020, ma stime crescita 2021-2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene nel 2020 le utility italiane abbiano investito 15 miliardi di euro, cioè il dieci per cento in meno rispetto al 2019, è prevista una forte ripartenza degli investimenti, che si stimano in aumento del 9 per cento: le principali aziende nazionali hanno infatti pianificato di investire 65 miliardi di euro al 2023 (mediamente 22 miliardi di euro l’anno con una crescita di oltre il 40 per cento). Per la ripartenza le utility puntano a una forte accelerazione degli investimenti in sviluppo Fer e digitalizzazione. Tra gli altri elementi trainanti per la ripartenza emerge il crescente ruolo del gas naturale, dei sistemi di storage e dell’idrogeno rinnovabile a garanzia della stabilità e flessibilità del settore elettrico. Gli investimenti aggregati programmati dagli operatori europei per il periodo 2021-2023 ammontano a 131 miliardi di euro. In generale, le maggiori risorse saranno allocate nello sviluppo delle Fer per l’incremento della capacità eolica e fotovoltaica e la manutenzione degli impianti idroelettrici e nella digitalizzazione delle reti. Gli investimenti nelle fonti convenzionali, pari a 9 miliardi di euro, riguarderanno, da un lato, la manutenzione degli impianti nucleari, dall’altro lo sviluppo di nuova capacità di gas naturale, fondamentale per garantire stabilità al sistema nella transizione verso le Fer. (segue) (Rem)