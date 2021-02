Imprese: osservatorio Acigi-Accenture, ricavi utilities a -10,4 per cento in 2020, ma stime crescita 2021-2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le utilities - ha commentato Marco Carta, amministratore delegato di Agici - continuano a rafforzare il loro ruolo di architrave per una ripartenza economica del Paese basata su sostenibilità, innovazione, circolarità e creazione di valore condiviso tra aziende, territori e persone. Le imprese italiane hanno reagito con prontezza e forza alla crisi economica in atto e agli stimoli dell’Unione Europa, varando piani strategici ambiziosi come mai prima in termini di investimenti e attenzione allo sviluppo e all’ambiente. Occorre un’azione di politica economia coordinata, forte e coesa per trasformare queste ambizioni in realtà: le risorse manageriali, finanziarie e tecnologiche delle utilities, infatti, sono disponibili qui e ora”. “Transizione energetica e sostenibilità sono le parole chiave che emergono dallo Studio. Accelerare su questi due temi significa accelerare la ripresa economica del Paese. In questo contesto il settore energy & utility può e deve diventare il motore della ripartenza ponendosi non solo come recettore di investimenti mirati, ma anche come abilitatore del cambiamento per l’intero ecosistema e, in primis, per la pubblica amministrazione e le piccole e medie imprese”, ha aggiunto Claudio Arcudi, responsabile Energy & Utilities di Accenture Italia. (Rem)