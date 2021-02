Spagna: governo approva indennità di maternità di 400 euro annuali per ogni figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato oggi un decreto con il quale ha fissato un indennità di maternità di 400 euro all'anno per ogni figlio, fino a quattro, che potrà essere erogato al genitore, padre o madre, la cui carriera contributiva è più colpita dopo aver avuto o adottato i figli. Nel caso in cui la vita lavorativa di nessuno dei due genitori sia compromessa, sarà pagata alla madre. La misura è stata annunciata oggi dal ministro dell'Inclusione e delle Politiche sociali, José Luis Escrivá, al termine del Consiglio dei ministri. La nuova indennità permetterà a 30 mila persone in più (il 98 per cento delle quali donne) di poter beneficiare del sussidio in quanto potrà essere erogato a partire da un solo figlio e non due o più come avvenuto finora. (Spm)