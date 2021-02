Sanità: Sileri, necessario per governo sostenere strutture come ospedale S. Giovanni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha visitato questa mattina l'ospedale San Giovanni Battista a Roma, struttura specializzata in riabilitazione neurologica e motoria gestita dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sileri, accompagnato dalla direttrice generale dell'ospedale, Anna Paola Santaroni, ha fatto visita ai reparti di radiologia, day hospital e coma, incontrando infermieri e medici e soffermandosi alla tenda triage allestita nell'ospedale, in grado di fare tamponi molecolari e sierologici. Il viceministro ha spiegato: "Questo ospedale è un trait d'union d'eccellenza con il territorio. È necessario come attività governativa finanziare quanto più possibile strutture del genere, che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e coesione. Oggi ho visitato diversi reparti, come quello dei pazienti usciti dal coma, che prende il paziente per mano e lo accompagna verso una possibile normalità".(Ren)