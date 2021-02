Sardegna: zona arancione, centrosinistra attacca Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piovono critiche dall'opposizione di centrosinistra in Consiglio Regionale per il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la sentenza del Tar Sardegna che ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza il 22 gennaio scorso con la quale la Sardegna è stata inserita nella "zona arancione". "Questa vicenda si chiude come la sparatoria di un film di Tarantino: tutti morti e feriti e nessun reale vincitore – osserva Francesco Agus (Progressisti) - Mi dispiace enormemente per gli esercenti, ancora una volta illusi dalla propaganda. La Regione ha sbagliato tutto: i tempi, i modi, l'organizzazione della trasmissione dei dati e quella degli ospedali. Il ricorso era solo un modo per far finta di averle tentate tutte. Puro e semplice teatro, con rispetto parlando per attori e operatori gravemente colpiti dalla crisi". (segue) (Rsc)