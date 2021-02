Sardegna: zona arancione, centrosinistra attacca Solinas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gianfranco Ganau del Pd "ora basta con lo scaricabarile. Il presidente Solinas e la sua Giunta si assumano la responsabilità del mancato controllo dell'epidemia e provvedano ad attivare gli opportuni interventi di ristoro per le attività commerciali e produttive e per tutti coloro che sono stati gravemente danneggiati dalla loro incompetenza". "La decisione del Tar Sardegna a proposito della permanenza della Regione in zona arancione certifica l'ennesimo scivolone dell'esecutivo regionale davanti alla pandemia – attacca il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani - Davanti a questa situazione non possiamo che confermare la posizione assunta i giorni scorsi quando abbiamo detto al presidente che, per un cambiamento della fascia di permanenza della Regione, avrebbe dovuto ammettere un errore nei dati. Siamo davanti a una situazione di grave crisi sanitaria ed economica e dalla Regione non vediamo che spot. Siamo ancora ben lontani dalla soluzione dei problemi. Sarebbe il caso che il presidente e il suo esecutivo si occupassero di trovare soluzioni concrete ai problemi delle persone anziché giocare a fare la guerra al Governo o a chi non è in sintonia". "Solinas dovrebbe chiedere scusa ai sardi – spiega Eugenio Lai (Leu) – Dovrebbe chiedere scusa a tutti quei ristoratori e baristi che per 15 giorni sono stati costretti a chiudere le proprie attività. Oggi il Tar Sardegna ha ribadito quello che noi diciamo da giorni: la zona arancione si basa sui dati inviati dalla Regione Sardegna. Tutto il resto è un teatrino indegno del momento in cui stanno vivendo tanti piccoli imprenditori". (Rsc)