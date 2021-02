Sanità: Casa della salute di Magliano Sabina apre ambulatorio oncologico cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'implementazione delle attività e dei servizi ospedalieri e territoriali della Asl di Rieti. La Casa della Salute di Magliano Sabina amplia ulteriormente l'offerta sanitaria. Dalla prossima settimana apre l'ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee per pazienti oncologici. "A partire dalla metà del corrente mese, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, sarà attivo, ogni lunedì e giovedì, un ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee che permetterà una presa in carico globale del malato da parte dell'oncologo, del palliativista e del medico di medicina generale in grado di garantire la continuità terapeutica, assistenziale e riabilitativa nel malato oncologico, migliorando la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie". Lo comunica l'Asl di Rieti in una nota. "L'ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee, diretto dalla dottoressa Anna Ceribelli (direttore oncologia medica ospedale de' Lellis di Rieti) prevede la stabilizzazione del paziente tramite un approccio multidisciplinare, l'implementazione della terapia di supporto per mantenere la giusta tempistica dei trattamenti chemioterapici e il miglioramento del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato alla patologia onco-ematologica. Il servizio permetterà inoltre la riduzione gli accessi impropri al pronto soccorso ed eventuali complicanze infettive ospedaliere". (segue) (Com)