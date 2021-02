Sanità: Casa della salute di Magliano Sabina apre ambulatorio oncologico cure palliative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura del nuovo ambulatorio oncologico di cure palliative e simultanee presso la Casa della Salute di Magliano Sabina - spiegano dalla direzione aziendale della Asl di Rieti - è un ulteriore tassello nel processo di implementazione del presidio, che nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato in un centro di riferimento territoriale per l'erogazione dell'assistenza primaria e specialistica e per l'accesso a percorsi di cura semplici e complessi. Il nuovo importante servizio garantirà, ad ogni malato di tumore, l'attenzione alla qualità della vita, la continuità terapeutica-assistenziale in tutte le fasi di malattia, ponendo il paziente e non il tumore al centro dell'attenzione delle cure. Un'attenzione che sul fronte dei pazienti oncologici e delle persone con fragilità, in particolare, non è venuta mai meno, nonostante le difficoltà legate all'emergenza da Sars CoV-2", concludono. (Com)