- "Guido Bertolaso coordinerà la campagna di vaccinazione in Lombardia con l'obiettivo di 'vaccinare tutti i lombardi entro giugno'. La persona giusta al posto giusto per gestire una fase così delicata e vincere questa sfida". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (com)