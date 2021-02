Italiani all’estero: Merlo “emigrare sia una scelta, Schiavone (Cgie) “connazionali attenti a crisi governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che lasciano l'Italia sono in costante aumento e sono sempre più qualificate. Troppo spesso però ancora oggi ci troviamo di fronte a una mobilità per bisogno, lavoratori italiani - laureati, diplomati e manovali che siano – costretti a ripercorrere l'antico cammino di speranza e sacrifici, precariato e privazione di diritti, che non di rado trovano nei paesi di nuovo approdo. La denuncia arriva dal Segretario generale Cgie Michele Schiavone, nel corso dei lavori preparatori della IV Assemblea plenaria della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-Cgie (Consiglio generale italiani all'estero). "Tre quarti di cittadini che emigrano finiscono sul mercato del lavoro deregolamentato e sono costretti a svolgere mansioni non attinenti alle capacità acquisite", ha detto Schiavone. L'incontro di oggi è stato dedicato alla nuova emigrazione, alle misure per contenere l'esodo e favorire il rientro degli italiani che si trovano all'estero. (segue) (Res)