Italiani all’estero: Merlo “emigrare sia una scelta, Schiavone (Cgie) “connazionali attenti a crisi governo” (2)

- "Partire, lasciare il proprio Paese per cercare oltre confine nuove e migliori opportunità di lavoro e di crescita personale, dovrebbe essere sempre una scelta, non una necessità – ha dichiarato con un messaggio Ricardo Merlo, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Questo Governo ha già pensato a quei nostri connazionali che desiderano tornare a casa offrendo loro– ad esempio - agevolazioni fiscali tese a rendere più vantaggioso il loro rientro. Certo: la situazione legata al Covid e alle conseguenti restrizioni non aiuta, ma come Governo proseguiamo nel lavoro di ampliamento e riqualificazione della rete consolare proprio perché sappiamo che, nonostante le difficoltà del momento, gli italiani all'estero meritano di poter continuare a ricevere i servizi di cui hanno bisogno e che gradualmente miglioreranno". Per Michele Schiavone – Segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero: "Questo è un momento critico anche per gli italiani all'estero. La pandemia ha fatto crollare certezze e perdere posti di lavoro: trovarsi fuori dal proprio paese in questo periodo può essere difficilissimo. La politica tutta abbia un supplemento di senso di responsabilità nell'interesse collettivo. Gli italiani all'estero guardano con attenzione a quanto sta succedendo in questi giorni in Italia". (segue) (Res)