Italiani all’estero: Merlo “emigrare sia una scelta, Schiavone (Cgie) “connazionali attenti a crisi governo” (3)

- Negli ultimi 15 anni, il numero di persone che ha lasciato l'Italia è aumentato di oltre il 70 per cento e gli iscritti all'Aire, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono passati da poco più di 3 milioni a oltre 6 milioni e rappresentano più del 10 per cento della popolazione residente in Italia. Gli italiani emigrati laureati sono aumentati del 23 per cento in un quinquennio. La presenza italiana nel mondo, come fotografato dal Rapporto 2020 Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, è soprattutto meridionale (2,6 milioni, 48,1 per cento) di cui il 16,6 per cento (poco più di 908 mila) delle Isole; quasi 2 milioni (36,2 per cento) sono originari del Nord Italia e quasi 861 mila (15,7 per cento) del Centro. La regione da cui emigrano più italiani nel 2019, in valore assoluto, è la Lombardia con un numero di cancellazioni anagrafiche per l'estero pari a 23mila; seguono Sicilia e Veneto, Campania e Lazio. In termini assoluti i flussi di cittadini italiani diretti verso l'estero provengono principalmente dalle prime tre città metropolitane per ampiezza demografica: Milano, Roma e Napoli. Tra le prime 20 mete di destinazione scelte nell'ultimo anno dagli emigranti italiani, 14 sono europee e ai primi tre posti ci sono Regno Unito, Germania e Francia. (segue) (Res)