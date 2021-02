Italiani all’estero: Merlo “emigrare sia una scelta, Schiavone (Cgie) “connazionali attenti a crisi governo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha acceso il riflettore sui giovani Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Maeci: "Credo che le politiche giovanili non dovrebbero fermarsi ai confini nazionali – ha affermato -. Alcune misure fiscali ad esempio, come quelle introdotte dal Decreto Crescita nel 2019 e rafforzate da alcuni emendamenti introdotti nell'ultima finanziaria, servono senz'altro a facilitare il rientro dei nostri giovani all'estero. Ma quello che davvero serve è far sentire la presenza solida e costante dell'Italia (e delle sue istituzioni) all'estero. Per questo la Farnesina punta ad una nuova prospettiva per l'associazionismo, una prospettiva di rinnovamento che coinvolga concretamente tutti quei giovani, anche di seconda o di terza generazione, che possono contribuire alla crescita del Sistema Italia da fuori. Questi giovani hanno voglia di relazionarsi e di aiutarsi tra loro, e andrebbero spronati ad assumere un ruolo attivo negli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, che saranno presto rinnovati". (segue) (Res)