Italiani all’estero: Merlo “emigrare sia una scelta, Schiavone (Cgie) “connazionali attenti a crisi governo” (5)

- Per la Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Elly Schlein: "Bisogna mettere in campo misure per far star bene gli italiani all'estero nel Paese in cui vivono e non finalizzate a farli rientrare; costruire un sistema per mettere a frutto le loro esperienze, le loro capacità a vantaggio del Paese.La messa in campo di un portale informativo a disposizione di chi vuole dare anche dall'estero un proprio contributo allo sviluppo del Paese e la previsione di azioni mirate, nel campo della cultura e dell'imprenditoria, per favorire la mobilità dei giovani da e verso l'Italia sono a mio parere le due direttrici lungo le quali procedere con decisione verso le nuove politiche per gli italiani all'estero". Manfredi Nulli, Presidente della VI commissione Cgie, fa notare come il fenomeno migratorio italiano riguardi i giovani ma anche "intere famiglie, marito, moglie e figli e sia caratterizzato da grande mobilità". Proprio in virtù di questo, sottolinea la necessità "dell'utilizzo da parte delle regioni dei fondi europei per progetti che facilitino il ritorno di connazionali per sviluppare attività in Italia, una politica coordinata per riconoscimento dei titoli di studio a tutti i livelli e delle spese contributive pensionistiche, garanzie per assistenza sanitaria quando si è in Italia per alcuni periodi. Mi auguro – conclude Nulli – che il confronto con il Governo e il sistema Paese su questi temi – di cui l'Assemblea plenaria della Conferenza Permanente Stato Regioni Province Autonome Cgie è uno dei momenti più alti - crei le basi per un pieno riconoscimento di interessi e diritti degli Italiani all'estero, da sempre importante risorsa per il nostro Paese". (Res)