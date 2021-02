Vaccino: Lorefice (M5s), bene ok Aifa su AstraZeneca anche per over 55

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aifa ha dato il via libera al vaccino di Astrazeneca "anche per gli over 55 se in salute". Lo dichiara in una nota Marialucia Lorefice, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera. "Anche alla luce delle richieste del ministero della Salute e il Cts dall'Agenzia è arrivato a questo parere basato su dati ed evidenze scientifiche. Anche l'Ema ha dato parere favorevole e questo ci consentirà di proseguire con la campagna di vaccinazione nel nostro Paese, che ha da poco somministrato oltre 2 milioni di dosi, e che vede l'Italia al primo posto per il numero di persone vaccinate in Europa", conclude Lorefice.(Com)