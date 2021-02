Bulgaria: sondaggio, il 53 per cento dei cittadini non intende vaccinarsi contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 53 per cento dei cittadini della Bulgaria si è espresso contro l'eventualità di ricevere un vaccino contro il Covid-19. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto dall'agenzia Trend research center e commissionato dal quotidiano "24 Chasa". Secondo la ricerca più di 1,5 milioni di bulgari, ovvero un terzo della popolazione, sono disposti a ricevere un vaccino contro il Covid-19. Circa il 29 per cento degli intervistati è ancora indeciso. Il 42 per cento degli intervistati concorda sul fatto che il mondo inizia a contenere la diffusione della pandemia di coronavirus grazie all'avvio delle vaccinazioni. Il 20 per cento degli intervistati sostiene infine l'idea che alle persone non vaccinate non dovrebbe essere permesso di viaggiare con voli aerei. (Seb)