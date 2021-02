Roma: Pelonzi-Melito(Pd), Raggi annunciava ciclo eventi per 150esimo ma ricorrenza nell'oblio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 3 febbraio 2020 il Campidoglio annunciava sul sito istituzionale il via per le celebrazioni ufficiali dei 150 anni dall'istituzione di Roma come Capitale d'Italia, insieme ad un programma di eventi della durata di un anno, fino al compimento dell'anniversario nel 2021. Ad un anno di distanza non si ha traccia del programma di eventi, tanto meno di alcuna iniziativa per celebrare Roma, come avrebbe meritato in questa occasione". Così in una nota il capogruppo del Pd capitolino e la consigliera Pd Municipio VII Antonella Melito. "L'anno trascorso - aggiungono - sarebbe potuto essere l'occasione per ribadire l'importanza di un 'patto per Roma Capitale' attraverso il coinvolgimento di tutte le forze politiche anche nei Municipi e delle rappresentanze sociali ed economiche della città, per rimettere al centro il dibattito sulla Capitale in termini di rilancio e riforma della sua governance. La Sindaca stessa continua a relegare Roma a un ruolo marginale, anche nell'anno della celebrazione del 150° anno come Capitale d'Italia. Il Partito democratico di Roma è pronto a discutere del futuro di Roma perché anche dalla rinascita della Capitale dipende la ripresa del Paese". (Com)