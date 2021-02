Covid: Weber (Ppe), divieto esportazione vaccini non inimmaginabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un divieto di esportazione dei vaccini dell'Unione europea "non è inimmaginabile". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, Manfred Weber. "Non vogliamo una guerra dei vaccini. Difendiamo l'idea della cooperazione internazionale, abbiamo anche bisogno della cooperazione del G7 sui vaccini", ha scritto Weber, rivolgendosi al premier britannico Boris Johnson. "Ma vedendo l'egoismo globale sul vaccino, al divieto di esportazione degli Stati Uniti, l'Europa non dovrebbe essere ingenua. Un divieto di esportazione di vaccini dell'Ue non è inimmaginabile", ha aggiunto. (Beb)