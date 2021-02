Egitto: Palazzotto (Leu), continueremo a combattere perchè Zaky possa tornare libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza per la liberazione di Patrick Zaki si è risolta, "ancora una volta, con altri 45 giorni di detenzione". Lo sottolinea in una nota il deputato di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto. "Per un regime crudele e sanguinario come quello egiziano, Patrick è pericoloso perché è un attivista dei diritti umani. Non ci arrenderemo e continueremo a chiedere con forza la sua scarcerazione, perché possa tornare libero a proseguire i suoi studi", conclude Palazzotto.(Com)