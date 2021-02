Vaccini: Galli (Sacco), stimo Bertolaso, disponibile a dargli tutto il sostegno possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bertolaso lo conosco e lo stimo, da giovani lavoravamo assieme, lui meglio di me, in cooperazione internazionale. Io ho fama di non essere persona allineata con la Regione Lombardia nella sua attuale gestione, ma sono assolutamente felice della presenza di Guido Bertolaso nella funzione che andrà a ricoprire e sono totalmente disponibile a dargli tutto il sostegno possibile nell’esecuzione di questa cosa”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. “La contrapposizione governo–Regione - ha aggiunto Galli - su questa questione non la vedo. La Regione ha scelto un tecnico di particolare esperienza per svolgere una determinata mansione. Credo che le referenze organizzative di Guido Bertolaso siano tali che le questioni di lana caprina, che francamente non mi interessano, possono essere accantonate. La competenza c’è, la voglia di fare altrettanto. Adesso l’importante è vaccinare dieci milioni di lombardi e sessanta milioni di italiani”. Rispetto alla possibilità di vaccinare tutti ii lombardi entro giugno, il primario del Sacco ha detto: “La sfera di cristallo per garantire il cento per cento non ce l’ho, le premesse sono abbastanza critiche. L’ottimismo della volontà ci deve essere per forza”. (com)