Grecia-Turchia: ex premier Papandreou, nel 2003 vicini ad accordo per ricorso a Corte dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Grecia e Turchia furono vicini nel 2003 a risolvere la questione della delimitazione della loro piattaforma continentale attraverso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Lo ha dichiarato l'ex premier socialista greco, George Papandreou, in un'intervista all'emittente privata turca "Ntv" rilasciata la scorsa settimana. Papandreou, che all'epoca dei fatti era ministro degli Esteri, ha sottolineato l'importanza di utilizzare il dialogo e il quadro del diritto internazionale per allentare la tensione tra i due Paesi vicini. L'ex capo di governo ha aggiunto che entrambe le parti hanno alcune "opinioni forti" sulla questione, ma che non dovrebbe essere un ostacolo al dialogo. "Naturalmente, speriamo che durante questi colloqui esplorativi si possa creare un quadro negoziale per risolvere la questione della piattaforma continentale, bilateralmente o, se necessario, attraverso la Corte dell'Aia", ha detto Papandreou rispetto alla recente ripresa dei colloqui esplorativi tra i due Paesi. "Nella mia esperienza, siamo riusciti a isolare e definire la questione e siamo arrivati molto vicini a raggiungere un accordo minimo su ciò che deve essere risolto", ha proseguito. Papandreou ha aggiunto che ci sono alcune questioni su cui la Grecia non negozierà mai, come la sovranità nazionale. “È offensivo o irrealistico credere che potremo mai iniziare a negoziare questioni di sovranità nazionale. Questo è qualcosa che la Grecia non accetterà mai così come la Turchia non accetterebbe mai negoziati su nessuna parte del suo territorio", ha concluso. (segue) (Gra)