Paesi Bassi: sindaci contrari a sospensione coprifuoco

- Il governo dei Paesi Bassi deve considerare attentamente le scelte in merito al coprifuoco e quindi prendere una decisione molto chiara su un'eventuale sospensione della misura. Questa la posizione dei sindaci membri del Consiglio di sicurezza olandese ai ministri uscenti della Giustizia e sicurezza, Ferdinand Grapperhaus, e della Salute, Hugo de Jonge. "Non puoi sospendere il coprifuoco e poi riprenderlo poche settimane dopo", ha detto Hubert Bruls, sindaco di Nijmegen e presidente del Consiglio di sicurezza, come riferisce l'emittente "Nos". Il coprifuoco è stato implementato il 23 gennaio e scadrà il 10 febbraio. Fonti dell'Aia avevano già detto che il governo non vede motivo per estenderlo in questo momento. De Jonge e il primo ministro Mark Rutte terranno una conferenza stampa oggi per chiarire come si evolverà la serrata del coronavirus nelle prossime settimane. L'implementazione del coprifuoco ha scatenato violente rivolte in dozzine di città olandesi per tre notti di seguito. (segue) (Beb)