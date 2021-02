Paesi Bassi: sindaci contrari a sospensione coprifuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti sindaci inizialmente erano scettici sull'introduzione del coprifuoco, ma dopo una settimana e mezza Bruls si è detto relativamente soddisfatto del provvedimento. "La misura ha funzionato nella maggior parte dei luoghi dove è stata applicata, senza grandi difficoltà", ha detto dopo la riunione settimanale del Consiglio di sicurezza, che consiste dei sindaci che guidano le 25 regioni di sicurezza nei Paesi Bassi. Il Consiglio ha alcuni dubbi anche sui piani segnalati per consentire ai negozi non essenziali di riaprire per l'asporto e il ritiro delle merci dalla prossima settimana. "In termini pratici, tale regola causerà una certa incertezza", ha detto Bruls. "È molto difficile controllare le cose quando c'è confusione" giuridica, ha detto. (Beb)