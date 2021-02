© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il leader di Italia viva, Matteo Renzi "ha interesse a chiudere sul Conte ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una maggioranza più ampia (con un nuovo premier). Questo se ancora non fosse chiaro che l’Italia ha bisogno di un governo ben più forte e fattivo del precedente". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. (Rin)