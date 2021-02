© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra ottobre e dicembre del 2020, l'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy ha registrato un profitto di 99 milioni di euro, tornando in attivo. Nello scorso anno fiscale, la società aveva infatti subito perdite per un miliardo di euro. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato Christian Bruch, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. (Geb)