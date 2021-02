Speciale energia: Algeria, ritardo attuazione legge idrocarburi preoccupa aziende internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di 15 mesi dall’approvazione della nuova legge sugli idrocarburi, il settore continua a funzionare secondo il testo dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Il quotidiano algerino “Echorouk” riferisce che le principali società energetiche che hanno espresso il desiderio di collaborare e investire in Algeria si sono scontrate con la perdurate assenza di testi attuativi della nuova legge sugli idrocarburi, molto attesa, la cui effettiva messa in funzione è stata ritardata nonostante l'accelerazione dei preparativi da parte del ministero dell'Energia dallo scorso giugno. Il giornale cita una serie di accordi e protocolli d'intesa recentemente firmati tra la compagnia algerina Sonatrach e le principali aziende internazionali, tra cui la turca Tpao, l'italiana Eni, le statunitensi Occidental, Chevron ed Exxon Mobile, la francese Total, nonché le russe Gazprom e Lukoil, con l'obiettivo di sviluppare partnership alla luce della nuova legge sugli idrocarburi, che però tarda a trovare applicazione in una serie di questioni fiscali e attività upstream. (Ala)