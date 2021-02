Speciale energia: Bahrein, Autorità energia sostenibile discute volontà Eni di partecipare a progetti su rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità per l'energia sostenibile del Bahrein, Abdul-Hussein bin Ali Mirza, ha tenuto un incontro in videoconferenza con la società italiana Eni, specializzata in esplorazione petrolifera, con la partecipazione di Fabrizio Bolondi, direttore regionale di Eni nel Regno del Bahrein, e alla presenza di funzionari ed esperti di entrambe le parti. A riferirlo è l'agenzia di stampa ufficiale del Regno "Bna". Durante l'incontro si è discusso della volontà di Eni di partecipare a progetti di energie rinnovabili ed efficienza energetica nel Regno del Bahrein. (Res)