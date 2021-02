Speciale energia: Libia, Mellitah rimette in funzione una caldaia a vapore dopo un arresto improvviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mellitah Oil and Gas Company, società paritetica tra Eni e la National Oil company della Libia, ha annunciato che gli operatori e i tecnici di manutenzione sono stati in grado di rimettere in funzione le caldaie produttrici di gas nel complesso industriale di Mellitah, circa 80 chilometri a ovest di Tripoli, dopo un arresto improvviso. Attraverso una nota, ripresa in Libia dal sito web dell’emittente televisiva “218 Tv”, la società ha spiegato che i tecnici hanno gradualmente ripristinato i tassi di produzione e riportato le unità di trattamento del gas e dello zolfo alle normali condizioni operative, nonché l'unità di generazione di energia a vapore. (Lit)